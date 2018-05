La Seu d'Urgell distingeix el jove que es fa braços articulats amb peces de Lego

​L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha reconegut aquest dilluns l'esforç del jove andorrà de 18 anys David Aguilar, que va néixer amb una malformació al braç dret i s'ha construït una pròtesi de braç articulat amb peces de Llego, i que té gran part de la seva família a la ciutat lleidatana.L'alcalde, Albert Batalla, en nom de la corporació municipal, ha obsequiat David Aguilar amb la samarreta exclusiva reserva per lliurar als esportistes urgellencs que aconsegueixen resultats rellevants, ha informat aquest dilluns l'Ajuntament en un comunicat."No és exactament una meta esportiva però David ha demostrat tenir un gran talent; creiem que la seva actitud és inspiradora per tots nosaltres", ha afirmat Batalla. Per la seva banda, David Aguilar, acompanyat de la seva família, ha lliurat a l'alcalde un exemplar emmarcat del número de la revista National Geographic en el qual apareix una entrevista del jove en la qual explica el seu somni de construir una pròtesi per al seu braç.David Aguilar es va construir una primera pròtesi pel seu braç desmuntant un helicòpter que havia construït amb peces de Lego i posteriorment va crear una altra fent el mateix però desmuntant un avió fet també amb Lego. Actualment està treballant en la fabricació d'una tercera pròtesi per al seu braç, més perfeccionada que les dues primeres, que incorporarà una nou mecanisme més sofisticat."Cal perseguir els teus somnis, a mi no només m'ha suposat una satisfacció física sinó també moral", ha remarcat aquest jove.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)