Torra no es planteja buscar substituts als consellers empresonats i exiliats

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avançat aquest dimarts en una entrevista a El món a RAC1 que enviarà una carta a tots els líders europeus per tal que s'adonin de la "crisi europea" que suposa la situació a Catalunya. Torra també s'ha mostrat convençut que hi haurà una reunió amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en el moment en què ja s'hagi format Govern. Preguntat sobre la possibilitat de substituir els consellers empresonats i exiliats -Josep Rull, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig-, el president ha negat que això estigui damunt la taula."Apel·larem a la comunitat internacional perquè creiem que una de les maneres de solucionar el conflicte és la mediació internacional", ha apuntat Torra, que a mitja entrevista ha reaccionat de manera sorpesiva quan ha conegut la detenció d'Eduardo Zaplana . "Això és un pantà de corrupció. La revolució independentista és una revolució de valors", ha ressaltat el president de la Generalitat.A primera hora la Generalitat ha enviat una carta en la qual es demana una sèrie de requisits jurídics per tal que la Moncloa faci arribar quins són els problemes jurídics de la presa de possessió dels consellers. "Estem a l'espera de conèixer si Pablo Llarena deixa en llibertat Josep Rull i Jordi Turull", ha apuntat Torra. Víctor Cullell, secretari del Govern, és qui ha enviat la carta a l'Estat per aclarir la situació dels nomenaments dels nous titulars de l'executiu, que haurien de prendre possessió demà.El president de la Generalitat ha volgut deixar clar que "en cap moment" ha pensat en deixar el càrrec per les crítiques als articles i tuits considerats "racistes i supremacistes" per part de l'oposició. "A vegades es traspassen línies vermelles. Em dolen molt alguns dels comentaris. Al llarg de la meva trajectòria he combatut el feixisme", ha apuntat Torra, que ha carregat contra els comentaris que s'han fet contra la seva família. "Els estem estudiant a fons a nivell legal", ha destacat.Una de les filles del dirigent de JxCat té una discapacitat que va ser detectada als set mesos d'embaràs. "Que se l'insulti pels defectes físics i les fotos en què surt, no puc tolerar-ho, em fa mal. Ho he parlat amb ella", ha recalcat el president.Torra ha indicat que no està fent servir el despatx habitual del president de la Generalitat, però ha apuntat que de moment s'està a l'oficina presidencial disposada a la Casa dels Canonges. "Farem el que sigui més convenient i més eficaç", ha recalcat el dirigent de JxCat al principi de l'entrevista. En aquest sentit, ha volgut deixar clar que Puigdemont no ha donat ordre per tal que no faci servir el despatx que utilitzava fins que va ser cessat per l'article 155.El nou president ha explicat que va rebre la trucada per oferir-li el càrrec dos dies abans que ho conegués la resta de la ciutadania. "Creiem que el teu perfil i la teva trajectòria ens poden ajudar molt", li va dir el líder de JxCat. "Ho accepto immediatament. Demano unes hores per parlar-ho amb la meva dona, que em va dir que ho acceptés", ha ressaltat Torra, que segueix dormint a casa i no té previst -com és habitual en els últims anys- desplaçar-se a viure a la Casa dels Canonges.

