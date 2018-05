​La testimoni clau de la causa per sedició és seguidora de Cs i de pàgines ultres espanyoles

La testimoni clau en la que se sustenta la causa de sedició contra els líders independentistes és una seguidora de Ciutadans i de pàgines ultres espanyoles. Així ho explica el diari Público, en un extens reportatge. Segons el rotatiu, la secretària judicial que va acudir el 20 de setembre a la conselleria d'Economia juntament amb la Guàrdia Civil, per ordre del jutjat d'instrucció número 13, s'ha convertit en el principal testimoni de la causa per sedició contra l'exmajor del Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, els liders d'ANC i Òmnium, els exconsellers i altres polítics independentistes. Tot i això, la seva activitat extralaboral està lluny de ser neutral i té una clara oposició ideològica contra els acusats.Les defenses posen en dubte el seu testimoni, ja que amb una petita investigació del seu perfil a les xarxes socials es deixa veure la seva “animadversió manifesta contra els representants polítics que no tenen el seu mateix concepte sobre Espanya i la convivència entre els espanyols”.Per exemple i entre d'altres, la secretària judicial és seguidora d'una agrupació concreta de Ciutadans en la que participa activament.

