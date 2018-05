Separen Dolors Bassa i Carme Forcadell en dues cel·les diferents

La consellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell dormiran separades a la presó d'Alcalà Meco a partir d'aquesta nit. Ho ha anunciat aquest dilluns la germana de Bassa, Montse Bassa, a la concentració que s'ha fet a Girona -entre d'altres punts del país- per rebutjar que es mantingui l'aplicació de l'article 155 i per reclamar la llibertat dels "presos polítics".Bassa ha explicat als assistents de la concentració, visiblement emocionada, que la seva germana l'ha trucat quan estava entre el públic. Després d'una primera trucada perduda, finalment hi ha pogut parlar. "M'ha dit que necessitava sentir la meva veu perquè serà la primera nit que passarà sola, les acaben de separar", ha dit. "Li he explicat que era Girona, que està ple de gent i la he fet riure", ha afegit. La germana de Bassa està convençuda que els presos no tindran un judici just i diu que "esperar Estrasburg queda massa lluny".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)