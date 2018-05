L'Ajuntament de Girona assumeix el deute de mig milió d'euros de l'Auditori

— Extingir el deute entre ambdues entitats pels deutes recíprocs i fins a un import de 122.425,91, segons facturació emesa per la Fundació a compte de serveis prestats i préstecs atorgats per l'Ajuntament a la Fundació per necessitats de tresoreria.

— Procedir a l'anàlisi dels criteris de contractació, valoració i seguiment de l'activitat musical realitzada, per tal d'ajustar la gestió de la mateixa a criteris que garanteixin un grau raonable d'eficàcia i eficiència dels objectius previstos, així com del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació.

— Procedir a l'anàlisi del correcte finançament de les activitats sufragades amb preus o tarifes establertes per la Fundació.

— Reforçar l'efectivitat recaptatòria dels drets liquidats, a partir de procediments de gestió de cobrament més efectius i seguiment dels pendents de cobrament amb actuacions reglamentades. L'objectiu del pla de sanejament que s'annexa a l'acord comporta poder reduir la provisió per dubtós cobrament als efectes de poder imputar com ingrés part de la dotació d'exercicis anteriors.

— Establir un sistema documental ( criteris, autoritzacions i requeriments ) suport a les operacions comptables als efectes de garantir l'exigibilitat de les actuacions reflectides en els registres.

— Aplicar un sistema de fiscalització prèvia de la gestió econòmica de la Fundació, exigint un control pressupostari limitatiu i vinculat dels crèdits inicialment previstos al pressupost de despeses per a l'exercici 2018 i a efectes de compliment del pla financer adjunt a la proposta.

— Establir sistemes de seguiment i informació periòdica al Patronat de la Fundació i a l'Ajuntament de Girona de l'execució del pla financer que s'adjunta com annex al present informe.

— Adscriure a la Fundació l'edifici propietat de l'Ajuntament de Girona a la Fundació Auditori Palau de Congressos, deixant sense efecte el contracte de lloguer signat en data 1 d'abril de 2006, atenent al volum d'activitat gestionat per aquesta entitat a compte de l'Ajuntament.





Així mateix, el ple fa constar que la garantia a aquestes bestretes de tresoreria, atorgades i cancel·lades en exercicis precedents segons necessitats constatades per la gestió de Fundació, sempre ha estat la devolució de l'IVA que resultava a retornar per part de l'Agència Tributària. A resultes de l'acta tramitada a l'exercici 2017 es perd la possibilitat de devolució amb recursos propis de la Fundació.Abans de la votació de l'acord, Lluc Salellas ha afirmat que el titular d'avui "és que l'Auditori té garebé mig milió d'euros de pèrdues i la proposta és que l'Ajuntament ho assumeixi i poder començar de nou". Això, segons l'equip de Govern, ha passat per l'afer de l'IVA, "però la veritat és que la gestió no ha estat la que havia de ser: no hi ha hagut direcció i no hi hagut gestió. Totes les entrades d'aquests festivals se les queda el gestor privat amb què l'Auditori no fa diners a través de les entrades. És impossible tenir un auditori rendible. La Cambra de Comerç, la Caixa, La Vanguardia, Estrella Damm… Si els privats tenen només beneficis sense responsabilitats caldria fer alguna altra cosa. On són, –ha preguntat per acabar el regidor cupaire– els convenis de les empreses privades, que no se'ns ha facilitat? Cal canviar a un equipament públic".Aquesta declaració de Lluc Salellas, li ha respost Carles Ribas (CiU), que ha manifestat: "Senyor Salellas, no menteixi a la gent: el que es deu d'IVA són gairebé 450.000 euros" i ha afegit quan trist seria que se cerqués el benefici en les activitats culturals. "Hi ha inversió en cultura encara que això li costi diners a l'Ajuntament. Pensi que l'Auditori és l'espai amb millor programació musical de tot Cataunya en els darrers dos anys".De fet, tal com ha recordat el PSC, "l'Auditori és molt important, com ho demostra la seva programació, la seva internacionalització i la seva catalanitat. Està valorat en un 43,4% quant a la qualitat dels seus espectacles, amb un aforament de 1.650 places i un pressupost de 2,6 M€".Els acords aprovats, dissenyen un un pla de reequilibri financer de la Fundació Auditori Palau de Congressos, que comporta l'aplicació de mesures de gestió, financeres i pressupostàries per regularitzar aquesta situació temporal d'insolvència que inclou: