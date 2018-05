VÍDEO La resposta contundent d'una neta d'extremeny a l'espanyolisme: «Prou d'instrumentalitzar-me»

"Sóc catalana, el meu cognom és espanyol i el meu avi era extremeny. En aquest vídeo contesto els que diuen representar-me, els que pensen que poden anar escampant odi en el meu nom", ha afirmat la Clàudia, una neta d'extremenys, protagonista d'un vídeo que ja s'ha fet viral. En poques paraules, la jove lamenta la instrumentalització que creu que fan diversos partits polítics com el PP, C's, el PSC o els comuns amb els catalans d'origen o cognom castellà. "Prou d'instrumentalitzar-me", critica.

BASTA from Cloudechka on Vimeo.

Segons la seva experiència, explica, mai li havien fet "cap diferència" pel fet de tenir un cognom castellà i, tal com assegura, els únics que han vist "alguna cosa diferent" són aquests partits. "I després direu que l'independentisme divideix? Però resulta que a mi a Catalunya mai ningú m'havia trobat cap element per a ser diferència", els etziba. Per això, els acusa de "pocavergonyes" i els recorda que "apel·lar als orígens i cognoms de les persones és etnicisme".I acaba amb dues referències clares. "Senyora Arrimadas, per molt cognom espanyol que jo tingui o per molt avi espanyol que tingui, vostè no em representa", li diu, i continua: "Senyor Domènech, el meu avi no va construir Catalunya (...) el meu avi es va integrar en una Catalunya que l'acceptava i que tenia uns valors republicans que no es trobaven a altres llocs del país".

