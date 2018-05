El PNB posa ara en dubte el suport als pressupostos de Rajoy pel manteniment del 155

El suport als pressupostos de l'Estat trontolla. Ara, el PNB ha avisat que mantindran oberta la seva posició sobre l'aprovació d'aquests "fins l'últim minut". Ho ha afirmat el partit aquest dilluns després de l'executiva i a través d'un comunicat , on han marcat com a objectiu prioritari la desactivació de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució sobre les institucions catalanes.Segons han indicat, consideren que aquesta mesura és "injusta i involutiva" i, per això, no desxifraran el sentit del seu vot fins a darrera hora. El PNB ha afirmat ser "conscient de la rellevància" que la tramitació dels pressupostos té per a l'Estat, especialment en allò relatiu a les pensions i les qüestions vinculades a la denominada "agenda basca". No obstant això, durant els últims mesos creuen que han intentat adoptar una posició de "responsabilitat política" i promoure un "diàleg" que ajudés a superar l'"actual confrontació" que hi ha amb Catalunya, i que això no s'ha aconseguit."Reconeixem que aquest temps, aquesta oportunitat brindada de bona fe per aquest partit no ha estat ben aprofitada fins el moment", han lamentat. Per això, han indicat, mantindran oberta la seva posició "fins a l'última votació dels dictàmens pressupostaris" que serà, previsiblement, durant la tarda d'aquest dimecres.

