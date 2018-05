Dos policies de Lleida eviten que una dona tiri el seu nadó pel balcó

Interessant per analitzar

Per Andreu_p el 21 de maig de 2018 a les 21:41 0 0

Hi ha dades importants a dir. A) el 70% dels assassinats contra fills biològics des de 1 a 17 anys, els fa la mare. B) Quan passa, sovint s'intenta exculpar-la i a més no surt gaire a les notícies. C) aquests pocs casos que és el pare qui ho fa, surt molt més a les notícies i mai s'intenta exculpar-lo. Fins i tot, sense ni fer cap estudi, ja el classifiquen com "assassinat masclista". Aquesta és la raó pel què malgrat que les dones maten quasi com els homes, a la gent només li arriba que els homes maten i les dones son unes santes.