Milers de persones clamen contra el «xantatge del 155»

📷 Tot a punt per començar l’acte de Barcelona, al passeig del Born. 👉És el moment de recuperar el mandat de l’1 d’octubre i deixar de cedir davant del xantatge del 155! #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/EXmpwJdoel — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 de maig de 2018

Milers de persones tornen a sortir al carrer, aquesta vegada, per demanar que s'acabi el "xantatge" de l'article 155. El Born de Barcelona, la plaça Paeria de Lleida, l'avinguda 20 de juny de Girona i la plaça Imperial Tarraco s'han inundat de lemes i reivindicacions dirigides per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que han reclamat la constitució del Govern i que es recuperi "el mandat de l’1 d’octubre".La convocatòria de Barcelona era les 19.30 hores, mentre que a la resta de ciutats una mica després. En aquestes, l'entitat sobiranista considera que s'ha d'avançar "en la defensa de les institucions catalanes" i que "recuperar la gestió dels serveis bàsics i la salvaguarda de l’autogovern són una tasca necessària però no suficient per garantir els nostres drets democràtics cal assolir la República Catalana".Per això, han insistit que "llibertat és República", i han posat èmfasi en el moment d'excepcionalitat que s'està vivint amb diversos líders independentistes catalans empresonats a Madrid, i altres exiliats a Europa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)