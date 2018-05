​VÍDEOS Tres ferits en un atac ultra en una platja del Maresme

El grup d'unionistes radicals retirant les creus a la platja de Canet

La meva total condemna a aquestes agressions del feixisme unionista, que continuen impunes. No fem cap concessió a les seves provocacions. Si la nostra actitud cívica i no-violenta els exaspera, senyal que anem bé. No caiguem en cap provocació. https://t.co/9ig00NNdrQ — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 21 de maig de 2018

Nova acció violenta contra la solidaritat amb els presos polítics. Una vintena d'ultres unionistes, alguns encaputxats, han irromput amb violència aquest dilluns a la platja de Canet de Mar per retirar unes creus grogues que havia instal·lat el CDR d'aquest municipi. Tant el mateix CDR com ERC i Alerta Solidària han denunciat que l'atac ha acabat amb tres ferits, un dels quals és regidor de la CUP, Marc Jiménez.Es dona la circumstància que algun dels unionistes utilitzaven estelades per tal d'amagar la seva identitat i provocar confusió una vegada es difonguessin les imatges. La desena d'independentistes que hi havia a la platja –tres dels quals han acabat ferits i traslladats a un centre sanitari- han reconegut alguns dels atacants ja que en els vídeos es pot escoltar com els criden pel nom.Jiménez, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que els agressors estan identificats per la policia. També ha confirmat que quan acabin de recopilar el material audiovisual presentaran una denúncia als Mossos d'Esquadra.Diversos col·lectius han convocat una concentració de rebuig a l'atac a les nou del vespre a davant de l'Ajuntament de Canet. Les reaccions de condemna no s'han fet esperar entre les que ha destacat la de Carles Puigdemont.No ha estat l'única acció violenta de la jornada vinculada a l'unionisme. Aquest matí, cinc dones han arrencat part del cartell de la delegació del Govern a Brussel·les

