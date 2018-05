​VÍDEOS Cinc ferits en un atac ultra en una platja del Maresme

El grup d'unionistes radicals retirant les creus a la platja de Canet

Aquesta és la seva democracia, violents i intolerants. Agressió feixista a Canet de Mar. Uns 30 encaputxats i 3 persones ferides.



Contra el feixisme ni un pas enrere!!#alertaultra #CDRenXarxa #CDRCanet #CDRMaresme pic.twitter.com/0tUej9BX7b — CDR Canet de Mar (@CDRCanet) 21 de maig de 2018

La meva total condemna a aquestes agressions del feixisme unionista, que continuen impunes. No fem cap concessió a les seves provocacions. Si la nostra actitud cívica i no-violenta els exaspera, senyal que anem bé. No caiguem en cap provocació. https://t.co/9ig00NNdrQ — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 21 de maig de 2018

Concentració a #canet de rebuig a l’atac ultra d’aquesta tarda. Un dels tres ferits ha demanat no caure en les provocacions. pic.twitter.com/XIe2CpKNyq — Mar Riera Solà (@marrierasola) 21 de maig de 2018

Nova acció violenta contra la solidaritat amb els presos polítics. Una trentena d'ultres unionistes, alguns encaputxats, han irromput amb violència aquest dilluns a la platja de Canet de Mar per retirar unes creus grogues que havia instal·lat el CDR d'aquest municipi. Tant el mateix CDR com ERC i Alerta Solidària han denunciat que l'atac ha acabat amb cinc ferits, un dels quals és regidor de la CUP, Marc Jiménez.En declaracions a TV3, Jiménez ha assegurat que les persones que s’enduien les creus l’han tirat a terra i un home li ha posat una creu al coll per a què no es pogués moure. Al mateix temps, ha relatat que, mentre estava immòbil, altres persones li clavaven cops i puntades de peu. També ha assegurat que, entre els que han irromput a la platja per endur-se el muntatge, hi havia militants de Ciutadans. Un fet que ha negat posteriorment el mateix partit d'Albert Rivera.Es dona la circumstància que algun dels unionistes utilitzaven estelades per tal d'amagar la seva identitat i provocar confusió una vegada es difonguessin les imatges. La desena d'independentistes que hi havia a la platja –tres dels quals han acabat ferits i traslladats a un centre sanitari- han reconegut alguns dels atacants ja que en els vídeos es pot escoltar com els criden pel nom.El CDR de Canet de Mar ha denunciat els fets a través de les xarxes socials i aquest vespre ha convocat davant l’ajuntament una concentració de rebuig “a les agressions feixistes”. Mentrestant, l’Ajuntament de Canet (ERC-PSC-Canetencs Independents-Som Canet), ha rebutjat els fets a través del compte de Twitter: “Condemnem la intrusió i la violència que han patit avui les persones que pacíficament recordaven els qui estan privats de llibertat per les seves idees de país”.L'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, ja ha dit que l'Ajuntament estudia presentar una querella contra els agressors. En declaracions a Catalunya Ràdio, Arbell ha qualificat els atacants de radicals feixistes "que es creuen impunes i que busquen la confrontació, i que no se'ls ha de donar aquest plaer".Diversos col·lectius han convocat una concentració de rebuig a l'atac a les nou del vespre a davant de l'Ajuntament de Canet. Les reaccions de condemna no s'han fet esperar entre les que ha destacat la del president a l'exili Carles Puigdemont.No ha estat l'única acció violenta de la jornada vinculada a l'unionisme. Aquest matí, cinc dones han arrencat part del cartell de la delegació del Govern a Brussel·les Centenars de persones s'han concentrat durant la tarda d'aquest dilluns a Canet, per mostrar el seu rebuig a l'atac sofert per part d'ultra espanyolistes. Un dels ferits ha participat en l'acte i ha demanat no caure en provocacions, segons han explicat participants en la concentració.

