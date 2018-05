Torra i Rajoy guanyen temps en el pols pel nomenament dels consellers

Des de quan la presó preventiva x https://t.co/B0biDiDVqv ó inexistent és una condemna ferma? Però q és aquesta vergonya?Volem exercir d consellers en llibertat. Tenim tot el dret a exercir de consellers en llibertat. No publicar el nostre nomenament és prevaricació, simplement.

Tenim els nostres drets polítics intactes, hem demanat la llibertat per exercir el càrrec amb plenitud. No publicar el nomenament pq no són del seu gust, és un exercici de prevaricació; mantenir-lo un acte de dignitat perfectament legal #elmeucosalapresóelmeucoracatalunya pic.twitter.com/AyhZoX3swX