​Els sis grans canvis a l'ITV que s'apliquen des d'aquest dilluns

Aquest dilluns ha entrat en vigor la reforma del reglament de la inspecció tècnica de vehicles (ITV). La modificació –aprovada pel govern espanyol la passada tardor- inclou sis grans canvis que fan referència al tipus de control, al calendari de les revisions, a la flexibilització a l'hora de decidir on fer-la així com als vehicles històrics i procents d'altres estats de la Unió Europea.L'ITV inclourà noves eines per detectar el frau en les emissions de gasos per part dels cotxes. Concretament, es tracta d'un sistema de diagnòstic que es connecta a l'ordinador de bord del vehicle per detectar possibles trampes.Els cotxes actuals disposen de fins a 100 unitats de control electrònic i un miler de components més. La “nova” ITV incorpora un programari per comprovar i diagnosticar possibles errors d'aquests elements que progressivament s'han incorporat als vehicles com els ABS, els airbags i els diferents elements d'enllumenat i senyalització.Els canvis en l'ITV permetran avançar fins a un mes la data fixada per passar-a sense que això afecti la data de renovació prevista inicialment. Aquest fet ajudarà a adaptar l'agenda dels conductors que tenien molt poca flexibilitat a l'hora de passar el tràmit.Un segon element flexibilitza la rigidesa del reglament de l'ITV. Concretament, en cas de no superar el primer control ara es podrà fer el segon examen en el termini d'un mes i sense un cost extra en qualsevol estació de l'Estat. Abans, s'havia de fer el control en el mateix centre on s'havia fet el primer.El nou decret de l'ITV incorpora la directiva comunitària que permet el reconeixement de certificats d'ITV d'altres països de la UE. La mesura pretén facilitar el procés de matriculació d'un cotxe portat de l'estranger.Els vehicles històrics tenen certes exempcions en l'ITV: no han de fer alguns dels controls convencionals i les revisions són més espaiades. El nou reglament, tanmateix, augmenta el nombre d'anys per acollir-s'hi de 25 a 30.

