Un jutge investiga si el tancament de portes del metro va provocar un accident greu

Un jutge investiga si l'accident que es va produir el juliol del 2015 quan una dona va quedar atrapada entre el metro de Barcelona i l'andana es va produir per un error en el tancament de les portes dels combois. Ho ha avançat El Periódico , que acompanya la notícia d'un vídeo on es mostra el moment en què la ferida va quedar atrapada. Ara, un jutjat de Barcelona està investigant el sistema de seguretat del tancament de portes del metro, que no va poder evitar causar conseqüències molt greus per a la dona.Fins el moment han declarat davant del jutge dos alts directius de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que han explicat que aquest tipus de vagons poden iniciar la marxa sense que les portes estiguin totalment tancades. Concretament, diuen, hi ha permès un forat de 2,5 centímetres, tot i que molts dels conductors d'aquest transport no ho saben. El problema, però, és que el canell de la dona mesurava més de 2,5 centímetres i, per tant, es preveu que alguna altra cosa va passar.En aquell moment, la dona -Núria Carrera- tenia 63 anys i va quedar atrapada després d'intentar pujar al metro en el moment en què les portes començaven a tancar-se. Per impedir-ho va interposar el braç, tot i que llavors no el va poder treure, i el vagó va començar a circular. En aquest punt, va ser arrossegada més de 50 metres, fins que un viatger va prémer el fre d'emergència. L'accident li va destrossar la cama i el maluc.El conductor va explicar al jutge que no sabia què havia passat, ja que el metro no es posa en marxa si les portes no estan totalment tancades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)