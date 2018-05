El PDECat demana que Rajoy comparegui al Senat per explicar el manteniment del 155

El PDECat ha sol·licitat aquest dilluns la compareixença del president del Govern, Mariano Rajoy, en la comissió creada al Senat per a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Així ho ha anunciat Josep Lluís Cleries, que ha lamentat que el govern espanyol "falti el respecte" al vot dels catalans i a la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat."El president Torra ja ha pres possessió i és l'únic que té la potestat per nomenar els membres del seu Govern, Rajoy té l'obligació de publicar els nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)", ha assenyalat Cleries. Així doncs, ha dit: "Allargar el 155 després d'haver investit el president és una falta de respecte a la democràcia i al vot dels catalans i catalanes".Torra va ser investit la setmana passada i el nomenament dels membres del seu executiu encara no ha estat publicat al DOGC, que segueix gestionat pel govern espanyol, tot i que sí que s'ha fet públic el decret amb la nova estructura del govern català. L'executiu central ja va informar que "procediria a analitzar la viabilitat" de publicar el decret que nomena els consellers, perquè entre els nomenats hi ha polítics a la presó -Jordi Turull i Josep Rull- i a Bèlgica -Toni Comín i Lluís Puig-

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)