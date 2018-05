Arenys de Munt, el primer municipi que sancionarà qui retiri llaços grocs

Arenys de Munt (el Maresme) serà el primer municipi que multarà qui retiri llaços grocs. Així es va acordar aquest dijous en ple municipal, amb una declaració institucional impulsada per ERC. D'aquesta manera es vol preservar el gest de solidaritat vers els presos polítics i les persones exiliades i penalitzar les actuacions contràries, ja sigui a la via pública o en espais privats.L'alcalde del poble Josep Manel Ximenis, ha anunciat la proposta per "plantar cara als netejadors" de la República catalana, en una clara referència als denominats Grups de Defensa i Resistència (GDR), vinculats a la ultradreta.Arenys de Munt no només destaca per ser el primer municipi en impulsar sancions a la retirada de llaços grocs. El 2009 també va ser també el primer poble que va celebrar una consulta sobre la independència de Catalunya, una de les accions que va marcar l'inici del procés sobiranista.

