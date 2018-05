Un veí de Terrassa, entre els morts de la tragèdia aèria de Cuba

Una de les víctimes mortals de l'accident aeri del passat divendres 18 de maig era Miguel López Marrero, de 57 anys i veí de Terrassa. Marrero vivia a Terrassa des de feia tres anys però tenia nacionalitat cubana i viatjava en el Boeing 737 per anar a visitar els seus familiars, segons informa Ser Catalunya.



És una de les 99 persones de nacionalitat cubana que han perdut la vida tot a l'accident, tot i que de moment el seu cos no ha estat identificat. El govern cubà confirma 110 persones mortes a l'accident, i només tres supervivents. Entre ells també hi havia dues persones amb nacionalitat sahrauí de les quals una tenia passaport espanyol.

L'avió de la companyia Cubana de Aviación amb 104 viatgers i nou membres de la tripulació a bord es va estavellar just després d'enlairar-se a l'Aeroport internacional José Martí de l'Habana. L'aparell sinistrat tenia previst cobrir el trajecte entre L'Habana i la ciutat d'Holguín, a uns 700 quilòmetres al sud-est de la capital cubana.

