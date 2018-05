Podem decidirà aquesta setmana si Iglesias i Montero han de dimitir per l'escàndol del xalet

La consulta perquè les bases de Podem decideixin sobre la continuïtat de Pablo Iglesias i Irene Montero al capdavant del partit es farà entre dimarts a les 17h i diumenge, segons ha explicat aquest dilluns el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique. Serà així després que Iglesias i Montero posessin a disposició de les bases de la formació els seus càrrecs després de l'escàndol del xalet de 540.000 euros que s'han comprat El partit preveu poder donar a conèixer els resultats de la consulta dilluns vinent. La pregunta que es fa als militants és: "Consideres que Pablo Iglesias i Irene Montero han de seguir al capdavant de la secretaria general de Podem i com a portaveu parlamentària?". Les respostes possibles són "Sí, han de seguir", o bé "No, han de dimitir i deixar l'acta de diputats"."S'ha obert un debat sobre la nostra credibilitat per estar al capdavant de Podem. Les bases han de decidir si podem seguir", va assegurar el partit en una roda de premsa convocada dissabte a la tarda.Sobre això, Montero va criticar que s'havien "traspassat tots els límits possibles de la intimitat de les persones". En el seu cas, però, "el que és personal és polític", va dir. En aquest sentit, també va rapassar la quantitat de debats que havia aixecat la seva compra arreu de les tertúlies de televisions i ràdios o els casos de trobar-se paparazzis per tot arreu quan surten de casa o de la clínica quan surten d'una ecografia.

