Arran crema fotografies davant de la seu del PP de Barcelona contra el 155

El secretari general del PP de Catalunya , Santi Rodríguez, ha alertat aquest dilluns d'un intent d'incendiar la seva seu a Barcelona durant la matinada del diumenge al dilluns, la qual cosa ha valorat com "una mostra més de la intolerància cap al pluralisme de la societat".En aquest sentit, ha considerat que és un acte "absolutament irresponsable per les greus conseqüències que podria haver tingut per al veïnat que es troba a la seu", segons ha informat el PP català en un comunicat. Rodríguez ha apuntat que es tracta d'un acte més dels radicals, que necessiten tapar la seva incompetència amb accions violentes", i que malgrat les amenaces, ha dit, seguiran donant veu als catalans que també se senten espanyols.Qui ha reivindicat l'acció és l'organització juvenil de l'Esquerra Independentista Arran, que assegura que només ha cremat imatges de Mariano Rajoy, Albert Ribera i Pedro Sánchez davant de la seu, en protesta contra el manteniment de l'article 155. Amb aquesta acció, Arran emplaça la ciutadania a mobilitzar-se per "plantar cara a l'Estat, acabar amb el 155" i "exercir el poder popular des de la desobediència".

