Pedro Sánchez compara Torra amb Vox: «És un racista»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparat el partit d'ultradreta Vox amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Ho ha fet aquest dilluns, a la roda de premsa posterior a la reunió executiva del partit, que ha donat llum verda a una declaració política per la "dignitat" i "contra la xenofòbia i el supremacisme". En aquesta, a més, els socialistes proposen mesures contra els càrrecs públics que realitzin pronunciaments discriminatoris i, entre aquestes, posen sobre la taula tot un seguit de sancions.Fa pocs dies, Sánchez també va afirmar que Torra era el Le Pen català, tot i que ara les seves declaracions han anat més enllà. El líder del PSOE ha parlat de Torra com un "racista al capdavant de la presidència de Catalunya", i ha vinculat el moviment independentista amb els moviments xenòfobs i antieuropeus que refloten en altres parts d'Europa. D'aquesta manera, el PSOE endureix les declaracions vers Catalunya, en la línia de les últimes propostes, com són també endurir el codi penal per adaptar el delicte de rebel·lió a l'independentisme.Sánchez proposa modificar la llei d'igualtat en el tracte i la no discriminació per sancionar els polítics que tinguin "actituds discriminatòries" i que, especialment, ocupin càrrecs públics. D'aquesta manera el PSOE aprofita els comentaris sorgits arran de les declaracions de Torra per impulsar una llei que asseguri unes "mínimes garanties" i demani responsabilitats als càrrecs públics, especialment si són d'alt nivell.Segons el socialista, aquesta seria una manera de garantir a la ciutadania que els seus polítics no faran diferències per motius de raça, sexe, ètnia o religió, entre d'altres.

