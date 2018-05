FOTOS Cinc dones arrenquen part del cartell de la delegació del Govern a Brussel·les

Quiero advertir a las cinco “señoras” que han arrancado parte del rótulo de la delegación de Catalunya en la UE en Bruselas que tenemos más fotos, y las imágenes de las cámaras de seguridad. Que han atacado una propiedad privada, y que en Bélgica no hay impunidad. pic.twitter.com/VHpAapmnrh — Joan M🎗ria Piqué ‏ن (@joanmariapique) 21 de maig de 2018

Cinc dones han arrecat part del cartell de l'exterior de la delegació del Govern a Brussel·les. Així ho ha denunciat Joan Maria Piqué, responsable de comunicació de Carles Puigdemont i Junts per Catalunya des de Brussel·les, a través de Twitter.Piqué ha advertit a les cinc "senyores" que tenen més fotos així com les imatges de les càmeres de seguretat. "Han atacat una propietat privada i a Bèlgica no hi ha impunitat", ha avisat amb contundència.Cal recordar que la delegació del Govern a Brussel·les és l'única que es manté oberta després de l'aplicació del 155 ja que el govern espanyol va tancar i acomiadar el personal de la resta d'"ambaixades" catalanes.

