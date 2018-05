Ebri Knight i Herba Negra denuncien pressions de la ultradreta en l'anulació del concert a València

Captura de pantalla del calendari, on el concert consta com a «suspès»

La censura segueix ampliant el radi d'acció arreu de l'Estat, com bé demostra el cas patit pels grups Ebri Knight i Herba Negra, que havien de tocar dissabte a la sala Amstel Art del port de València. Dos dies abans, la gerència va cancel·lar l'actuació i els dos grups van emetre un comunicat explicant que havia estat per motius ideològics i Heineken, empresa que gestiona la sala, va desmentir-ho en un altre comunicat . Ara, els grups demostren que el que diu Heineken és fals.Aquest diumenge, Público publicava un reportatge amb diversos documents que desmunten la versió de la cervesera i de la pròpia sala, evidenciant que el concert va ser "censurat i prohibit per raons polítiques", com subratllen els grups afectats. Segons es veu en els documents aportats, l'origen del malestar de la sala es troba en una campanya de l’extrema dreta per evitar el concert d’Ebri Knight."En la cronologia dels fets queda clar com l’extrema dreta catalanòfoba comença les pressions el dijous al matí a través de trucades i correus a la direcció i gerència de la sala demanant la suspensió del concert", asseguren. "La mateixa tarda de dijous i després de rebre les pressions d’aquests grups, el gerent va comunicar que calia presentar per escrit el consentiment que no es faria cap referència política ni religiosa durant el concert".Paral·lelament, els organitzadors havien estat revisant les xarxes socials dels grups i havien arribat a la conclusió, literalment, que "todo esto que os digo debe también aparecer en un documento donde garanticéis que bajo ningún concepto esto podrá suceder. No me gusta nada lo que he visto en Facebook”. Minuts més tard i sense cap dret a rèplica es va informar a la productora del concert que el concert quedava suspès "unilateralment".Tot seguit, Ebri Knight i Herba Negra publiquen un comunicat conjunt on informen de les "motivacions polítiques" de la cancel·lació i Heineken contesta al·legant motius administratius com la no presentació de la pòlissa de responsabilitat civil. "Tot això és fals, ja que la documentació no havia estat demanada fins al mateix dijous", asseguren els grups. "A més, la gerència de la sala va anunciar que el concert no havia estat tancat i per tant no estava programat, cosa que es pot veure desmentida a la captura del calendari propi de la sala; on consta com a suspès".Poc després dels fets i dels diversos comunicats, un altre fet demostrava que tot plegat venia motivat per una censura ideològica i política: "els col·lectius d’ultradreta desmuntaven la seva versió amb diferents comunicacions a les xarxes i a mitjans afins on feien públiques les pressions a la cervesera", afirmen."Per tot això i amb les següents proves, els organitzadors del concert estan estudiant les vies legals a seguir. I insten a les administracions responsables de la sala a prendre les mesures pertinents per a que això no es torni a repetir. Igualment esperen un pronunciament de Heineken en relació als fets i a les mentides que més tard han publicat", clou el nou comunicat conjunt dels grups.

