L'alcaldessa de Berga denuncia a la jutgessa ser víctima d'un judici polític

L'alcaldessa de Berga denuncia ser víctima d'un judici polític per no retirar l'estelada de l'Ajuntament coincidint amb dues eleccions. La batllessa de la CUP ha fet una darrera intervenció contudent a la sala de vistes que ha provocat que la jutgessa la cridés a l'ordre. A la sortida, ha assegurat que "no havia vingut a defensar-se sinó a deslegitimar el tribunal".La Fiscalia manté la petició d'inhabilitar-la durant sis mesos i multar-la 540 euros per un delicte de desobediència. Una condemna podria impedir potencialment a Venturós acabar el mandat o, fins i tot, concórrer a les municipals de 2019.La defensa, per la seva banda, ha demanat l'absolució argumentant que Venturós es va limitar a complir un acord de ple del 2012 que instava a mantenir l'estelada hissada. L'exalcalde de Berga, Juli Gendrau, ha estat un de la desena de testimonis que han corroborat la versió de l'advocat de Venturós, l'exdiputat de la CUP Benet Salellas.El judici s'ha celebrat aquest matí. La batllessa hi ha assistit, però ho fet mb una estratègia "de confrontació" i "amb una lògica de no col·laboració amb els jutjats i els tribunals de l'Estat", tal com va confirmar en una compareixença davant dels mitjans dijous passat . Unes 150 persones, entre els quals representants de JxCat, ERC i la CUP, li han donat suport.A les set del vespre hi ha convocada una segona concentració, en aquest cas a la plaça de l'Ajuntament de Berga.

