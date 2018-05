VÍDEO Quim Vila canta «Democràcia!» a les presons de Madrid

"Quan la gent és qui ho demana, res ni ningú ho pot aturar. Som majoria manifesta que en pau pretén tan sols votar". Així és com comença la cançó Democràcia, escrita i musicada pel cantautor Quim Vila l'any 2014 i que ara arriba en format videoclip. Un document audiovisual molt especial, ja que ha estat enregistrat a les presons on hi ha els presos polítics catalans L'obra, que pretén clamar per l'alliberament dels empresonats i manifestar el rebuig total contra les actuacions repressives de l'Estat motivades pel 155, ha comptat amb la participació d'alcaldes, regidors i veïns i veïnes del Moianès.En els darrers dies, i per promocionar la iniciativa, els diversos municipis de la comarca han anat compartint fotografies on s'hi veuen els cartells d'entrada al poble i els quilòmetres que els separen de les diverses presons on hi ha els polítics i activistes catalans.

