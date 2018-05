Roger Torrent també es reuneix amb els presos polítics

El president del Parlament, Roger Torrent, també es reunirà amb els presos polítics com ha fet avui el president de la Generaltitat . Aquest dilluns a la tarda visitarà la seva predecessora al càrrec, l'expresidenta Carme Forcadell, i també amb l’exconsellera Dolors Bassa, ambdues al centre penitenciari d’Alcalá Meco.Demà dimarts al matí, Torrent es reunirà amb els diputats Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, així com amb l’exconseller d’interior, Joaquim Forn, al centre penitenciari d’Estremera. Finalment, visitarà el centre penitenciari de Soto del Real per reunir-se amb el diputat Jordi Sanchez i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Tots es troben en presó preventiva.Aquest dilluns, el president del Parlament pretén mantenir un diàleg serè amb Forcadell, així com amb els diputats del Parlament i els dirigents polítics i socials empresonats. Amb la visita, prevista fa dues setmanes, però que va haver de posposar per la situació política del país, Torrent "continua defensant els drets dels 135 diputats, dels que poden ser al Parlament, però també dels que són a la presó i a l’exili", afirma.Torrent es reunirà amb Forcadell i Bassa avui a les quatre de la tarda; amb Junqueras, Romeva, Rull, Turull i Forn a Estremera, demà dimarts a partir de les deu del matí; i amb Sànchez i Cuixart, també demà a les quatre de la tarda.

