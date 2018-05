Turull i Rull refermen a Torra la voluntat d'exercir de consellers

Honorats de rebre la visita del MHP @QuimTorraiPla. Ho hem fet amb la màxima dignitat, amb vestit formal i la insígnia de consellers. Tenim els nostres drets polítics intactes i demanem la nostra llibertat per exercir la responsabilitat que ens ha encomanat i que acceptem pic.twitter.com/rrffTaiFaS — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 21 de maig de 2018

Quim Torra ha visitat aquest matí els presos polítics a Estremera, abans de fer-ho a les presons d'Alcalá-Meco i Soto del Real. A la sortida del centre penitenciari, el president de la Generalitat ha explicat que Jordi Turull i Josep Rull li han comunicat la voluntat d'exercir de consellers malgrat el veto de l'Estat. En aquest sentit els dos presos han reclamat al jutge Llarena poder ser dimecres a Barcelona per poder prendre possessió dels càrrecs.El 131è president de la Generalitat ha qualificat la visita –la primera fora de Catalunya- d'"emocionant". "Estan bé i forts", ha assegurat to recordant que "en cap altre país d'Europa estarien en presó preventiva".Turull i Rull, a través de Twitter, han fet públic el mateix missatge on s'han manifestat "honorats" per rebre la visita de Torra. "Ho hem fet amb la màxima dignitat, amb vestit formal i la insígnia de consellers. Tenim els nostres drets polítics intactes i demanem la nostra llibertat per exercir la responsabilitat que ens ha encomanat i que acceptem", han afirmat.Torra va pendre dijous possessió del càrrec com a president de la Generalitat i es va fer una de les primeres fotografies amb una pancarta d'un llaç groc al Pati dels Tarongers. Aquest color, símbol de la llibertat dels presos polítics catalans, l'acompanya aquest dilluns a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco per tal de visitar tots els dirigents privats de llibertat des de fa mesos.La visita s'havia de celebrar divendres, però el president va ajornar-la a petició del Ministeri d'Interior . Un dels objectius que s'ha marcat Torra és aconseguir que el nou Govern pugui aconseguir, d'una manera o una altra, beneficis per la situació dels presos i aconseguir la seva llibertat. De fet, Torra es va donar d'alta fa unes setmanes com a exercent davant del Col·legi d'Advocats per tal de poder visitar amb celeritat els presos polítics.

