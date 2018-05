VÍDEO Indignació pels insults del líder ultra de Vox a TV3

El que no va voler seure avui a debatre amb el de VOX vaig ser jo



Entre moltes altres raons, perquè no entenc perquè li donen tanta corda a @FAQSTV3



Si s’ha de pujar audiència, prefereixo una peli d’humor absurd#FAQSnomés3TV3 — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 19 de maig de 2018

El programa Preguntes freqüents de TV3 va fer seure aquest dissabte al plató el portaveu del partit ultradretà Vox, Javier Ortega. Una decisió controvertida, que va generar una onada d'indignació per la presència del partit ultra a la televisió pública i, sobretot, després dels insults que va anar proferint.Entre d'altres, va parlar del canal català com a mitjà de "l'odi", es va referir a "l'adoctrinament" de l'escola, i va qualificar el president Torra de "xenòfob" i l'advocat Gonzalo Boye de "terrorista". De Torra també va dir que esperava veure'l assegut "al banc dels acusats".La polèmica ja va ser servida abans de l'emissió del programa: l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, no va voler compartit presència televisiva amb el partit ultradretà Vox, que figura com a acusació popular en totes les causes contra el procés sobiranista. Ho va revelar el mateix Alonso-Cuevillas a la xarxa, que va criticar el programa per donar espai a aquesta formació. "No entenc perquè li donen tanta corda", va lamentar

