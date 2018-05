Esgotats els abonaments pel Primavera Sound 2018

Ja s'han esgotat els abonaments per assistir a tots els dies del festival Primavera Sound 2018 , i que tenien un preu de 215 euros més despeses de distribució. Segons ha informat a través de les xarxes socials l'organització, només queden disponibles entrades per al dijous i el divendres.El certamen va registrar l'any passat més de 200.000 assistents, i tot indica que la xifra es podria repetir o, fins i tot, superar. Entre els caps de cartell figuren Artic Monkeys, Björk, Nick Cave i The National. Fever Ray, Belle And Sebastian, Charlotte Gainsbourg o Thundercat són altres grups i solistes que omplen una programació eclèctica i internacional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)