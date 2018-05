JxCat estudia mesures judicials contra el veto de l'Estat als consellers de Torra

El portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha apuntat que s'estan estudiant mesures judicials després que el govern espanyol no hagi autoritzat la publicació del DOGC dels nomenaments dels consellers per part del president de la Generalitat , Quim Torra, tot i que sí hagi donat llum verd al decret de creació, denominació i àmbit de competències dels departaments del nou Govern.En una entrevista a RNE, Torra no ha volgut precisar quin tipus de mesures que es prendran a l'espera que ho concretin els serveis jurídics. El que sí ha valorat és la visita que aquest dilluns realitza Torra als presos que es troben als centres penitenciaris d'Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco. Assegura que tindrà un "caràcter polític molt important" perquè farà de "mirall" a la societat i a la política espanyola sobre la situació d'uns polítics que estan en presó preventiva per acomplir "el mandat democràtic" que va sorgir de les eleccions de 21 de desembre.Uns comicis dels quals precisament aquest mateix dilluns s'acompleixen cinc mesos des de la seva celebració, tot i que fa tot just una setmana que s'ha investit president de la Generalitat després de les investidures fallides de Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull. En la conversa radiofònica, Eduard Pujol ha assenyalat que l'estada de Torra a Madrid també té un caràcter "emotiu" i "humà".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)