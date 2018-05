L'ANC es mobilitza aquest dilluns contra el «xantatge del 155»

Dades concentració "Prou Xantatges!" On?

Barcelona: Born.

Lleida: Plaça Paeria

Girona: Avinguda 20 de Juny

Tarragona: Plaça Imperial Tarraco.



Quan?

Dilluns, 21 de maig

Barcelona: a les 19.30 h

Lleida i Girona: 20 h

Tarragona: 20.30 h

L'ANC convoca aquest dilluns 21 de maig la concentració Prou Xantatges!, una crida a concentrar-se a les capitals de les quatre demarcacions catalanes contra el "xantatge del 155". L’entitat sobiranista considera "que és el moment de recuperar el mandat de l’1 d’octubre", segons afirmen en un comunicat."La defensa de les institucions catalanes per recuperar la gestió dels serveis bàsics i la salvaguarda de l’autogovern són una tasca necessària però no suficient per garantir els nostres drets democràtics cal assolir la República Catalana", afegeixen.A Barcelona la concentració serà davant del Centre Cultural el Born a les 19.30 h, a Lleida a la plaça Paeria a les 20 h, a Girona a l’avinguda 20 de juny a la mateixa hora i a Tarragona a la plaça Imperial Tarraco a les 20.30 h.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)