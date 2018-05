Els Mossos fan una crida a «trencar la cadena» d'un fals rumor

Un dels falsos rumors que torna recurrentment és el de les “manitas limpias”. Per increïble que sembli, els qui el difonen asseguren que hi ha unes persones que et posen un gel desinfectant a les mans que en realitat és una droga que provocat que t'adormis i així et poden robar.Evidentment, és tot fals però això no impedeix que es difongui a través de les xarxes socials, especialment el WhatsApp. Ara, ho torna a fer amb un muntatge de molt baixa qualitat i on assegura que és un avís de la Policia Nacional malgrat que l'escut és dels Mossos d'Esquadra.La policia catalana, conscient que el fals rumor es propagava, ha fet una crida a “trencar la cadena” i deixar de viralitzar-lo. “Confia només en les fonts oficials”, assenyalen des del compte de Twitter dels Mossos.

