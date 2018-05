Albert Rivera, cabdill espanyolista

Albert Rivera es va presentar al circ de la política de Madrid com "el Macron espanyol" i vestit del líder liberal que li calia al país per abordar la posada del dia de la seva desgastada estructura política i econòmica. Al final, però, s'ha acabat imposant el Rivera 1.0, el que l'any 2005 entra en política en contra de la immersió lingüística i amb un discurs espanyolista tan dur com transversal, allunyat de tota ideologia i abraçat a la bandera. Un relat que no contempla cap resposta política al procés i que acaba alimentant els brots violents com els d'ahir a Canet de Mar . Veurem fins on arriba i quant dura la impunitat de l'extrema dreta contra el procés, que malauradament es va convertint en norma. La presentació de la plataforma España Ciudadana va tenir molt de nacionalisme rònec i simplista. Contingut, ben poc, més enllà d'un intent gens dissimulat de prendre-li al PP la bandera d'Espanya. Ciutadans és, però, el partit de moda i allà on no triomfi del tot pot ser la frontissa entre uns populars en hores molt baixes i un PSOE que farà el que calgui per recuperar poder institucional.El discurs de Ciutadans, per cert, encaixa cada cop millor amb el de la FAES, la fundació de la dreta dura espanyola que lidera José María Aznar i que es va desvincular del PP per la mala relació amb Rajoy. Sobre la FAES, citada recurrentment, n'hem parlat força aquest cap de setmana. ha entrevistat el seu secretari general, Javier Zarzalejos , estret col·laborador d'Aznar des de fa anys, i ha escrit un reportatge imprescindible sobre com es retroalimenten amb Rivera

El laberint de la restitució. I mentre l'espanyolisme més dur va fent-se lloc a les institucions i als carrers, l'independentisme segueix en el seu laberint. Demà haurien de prendre possessió els consellers de nou executiu, que vaig analitzar aquí, però la Moncloa no ha donat el vist-i-plau al secretari del Govern, Víctor Cullell, per publicar-ne els nomenaments al DOGC. El 155 segueix vigent amb el vist-i-plau del PSOE i Cs. Rajoy -que pot pagar la incomoditat del PNB, que fins ara tenia ganes d'aprovar-li els pressupostos- vol que Quim Torra els cessi i en posi uns altres, però els consellers es mantenen ferms en la seva voluntat de ser restituïts. Una prova de fins a quin punt serà difícil transitar entre l'obediència autonomista i el "fer república". En tot cas, l'independentisme ha de trobar una sortida perquè el fracàs de la legislatura es pagaria molt car a les urnes.



Sobre la situació, que va provocar protestes convocades per l'ANC a les capitals, en fa aquesta crònica Aida Morales. Sobre el camí que ha de recórrer l'independentisme us aconsello aquest article d'opinió de Joan Serra Carné i dues veus polítiques diferenciades: la d'Eulàlia Reguant, de la CUP, i la d'Elisenda Alamany, dels comuns, que han fixat posició en sengles articles a NacióDigital.



Carta als reis de jutges i fiscals. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha aconseguit el consens. Consens contra ell de quatre associacions de jutges i tres de fiscals, que avui han convocat una vaga a tota Espanya per reivindicar una millora de les condicions laborals a l'administració de Justícia. Unes peticions que no han estat ateses pel Ministeri. No només demanen treballar en millors condicions i un repartiment més adequat de la càrrega de treball. També un Consell General del Poder Judicial menys polititzat i una Fiscalia més independent del govern. Només queda desitjar-los sort.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



Arrenquem la setmana amb música. Després d'un cap de setmana amb mal regust polític i visites del president de la Generalitat i del del Parlament, Roger Torrent, a les presons una mica de la força del grup de Gandia Zoo, un dels que més està triomfant darrerament al panorama de la música en català.ens recomana Corbelles, un bon tema per aixecar la moral. "Tempestes venen del sud, sonen corbelles que tallen la boira / I creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria", diu la tornada. La podeu escoltar i veure aquí . Envieu les vostres propostes per al proper dilluns contestant aquest correu o enviant-ne un a [email protected] Nedar contra corrent sempre és difícil. Més encara a Espanya quan es discrepa de la visió uniformitzadora que comparteixen el PP, el PSOE i Cs. Hi ha intel·lectuals, però, que fa anys que ho fan. I, a més, de forma brillant. És el cas del politòleg Ignacio Sánchez-Cuenca, que acaba de publicar La confusión nacional, un assaig que s'atura en els efectes que el procés català està tenint en la democràcia espanyola. Hi va conversaren aquest article a La Vanguardia. "Una crisi constitucional tan virulenta com la del 2017 difícilment es repetirà. Com en altres moments de la nostra història, la recuperació de la normalitat s'aconseguirà a costa d'un empobriment de la democràcia. Per al nacionalisme espanyol, sembla ser un preu assumible", diu Sánchez-Cuenca. D'ell us aconsello molt La desfachatez intelectual, el flist-flast més ben fonamentat dels darrers anys als intel·lectuals i tertulians espanyolistes Oriol Junqueras passa les hores a la presó contestant cartes, llegint, fent esports... i jugant a escacs. El líder d'ERC és un gran aficionat a aquest joc des de ben petit (una passió que ha transmès al seu fill Lluc, que ja es defensa) i a Estremera comparteix la seva passió amb Raül Romeva. Un pres iranià, que havia guanyat competicions al seu país, va saber de l'afició de Junqueras i, segons m'expliquen, les partides entre tots dos han estat llegendàries al seu mòdul. El republicà explica que sol guanyar-les ell. L'afició és ben coneguda pels seus amics.Algunes cartes rebudes i enviades acaben indicant quina és "la següent jugada" i amb la combinació de moviments.Tal dia com avui de l'any 1980, ara fa 38 anys, es llençava el, conegut a l'Estat com el popular comecocos. La iniciativa va ser tot un èxit que es va convertir en un referent mundial d'aquesta incipient indústria i una icona dels 80, esdevenint un fenomen social que va portar a la creació de molt de marxandatge derivat. El joc també va acabar amb les convencions populars als videojocs arran de l'Space Invaders. Va acabar amb l'acció shoot-em-up (disparar a tots) per reemplaçar-la per un format únic, humorístic i poc violent que va agradar a les noies a més dels nois. Us deixo dos vídeos. Un, de caire humorístic, on es recreen els populars ninots del joc a la vida real, en unes imatges a Youtube que ja porten 68 milions de visites . L'altre, una petita entrevista al creador del Pac-Man, Toru Iwatani.Ara que hem acabat la Lliga i a l'espera del Mundial tornem-hi amb el futbol. Un 22 de maig de l'any 1946 naixia a Belfast, a Irlanda del Nord, el jugador, que va morir a Londres el 2005. Aquest extrem que feia anar sense problemes tant la cama dreta com l'esquerra va ser la gran estrella del futbol britànic a cavall entre la dècada dels 60 i la dels 70. El club on va triomfar va ser el Manchester United: va guanyar dues lligues i una Copa d'Europa que li va valer la pilota d'or. El final de la seva vida va estar marcat pels problemes amb l'alcohol però és recordat com un heroi a Manchester, una ciutat que viu per la pilota. Si hi aneu us aconsello passar pel seu Museu Nacional del Futbol. Aquí algunes de les seves millors jugades

