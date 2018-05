Un senador del PP, fora d'Europa acusat de corrupció i suborns amb prostitutes

El senador del PP Pedro Agramunt ha anunciat finalment que deixarà de ser membre del Consell d'Europa. La renúncia arriba després que el propi Consell d'Europa inhabilités durant 10 anys Agramunt per haver vulnerat "greument" les normes de conducta de l'Assemblea Parlamentària de l'organisme en un cas de "corrupció" relacionat amb missions a diversos països. Segons l'informe, Agramunt hauria acceptat regals isuborns amb prostitutes.Agramunt afirma que deixarà de ser membre del Consell d'Europa el pròxim mes de juny "a petició pròpia", una decisió que ha pres, segons declara ell mateix, per "esgotament, per la pressió i per por" i perquè no vol "perjudicar el PP". El senador popular abandonarà el lloc que ocupa a l'organisme abans de la reunió que mantindrà aquest dimarts amb la direcció del partit al Senat, on donarà explicacions sobre el cas i les sancions del Consell d'Europa. Amb tot, Agramunt no espera que el PP demani la seva renúncia a l'acta de senador.La renúncia del polític popular arriba després que el Consell d'Europa li imposés sancions per infringir "seriosament" el codi de conducta. En concret, durant deu anys no podrà desenvolupar tasques d'observador electoral ni ser designat president o vicepresident d'una comissió o subcomissió de l'Assemblea de l'organisme europeu.La sanció afecta també aspectes institucionals, ja que se'l priva de formar part de delegacions de l'Assemblea i tampoc podrà realitzar preguntes al comitè de ministres del Consell d'Europa. Aquestes penalitzacions es van fer efectives després de la investigació interna de la institució davant de les sospites de corrupció en l'activitat d'Agramunt tant com a president de l'Assemblea Parlamentària com en el seu paper d'observador electoral.

