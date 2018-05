​Un alcalde del PSC imposa el castellà als senyals de trànsit

L'alcalde socialista de Cervelló ha imposat el castellà als senyals de trànsit. La decisió, que és fruit de quan tenia un pacte de governabilitat amb Ciutadans, s'ha estès aquesta primavera a bona part del municipi –només manca el centre- després que l'estiu passat comencés als polígons industrials d'aquest municipi del Baix Llobregat.Ciutadans va presentar mocions per tal d'incloure el castellà als senyals de trànsit en diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les va aconseguir aprovar en ajuntaments com l'Hospitalet i Esplugues però, finalment, en cap d'aquestes ciutats es va tirar endavant.En el cas de Cervelló l'alcalde socialista, José Ignacio Aparicio, sí que ho va aplicar i va començar progressivament a rotular també en castellà els senyals de trànsit. Ara, segons publica la revista El Llobregat i recull La Vanguardia , s'ha passat dels polígons -“Remolques en todo el polígono/Remolcs en tot el polígon”- a les urbanitzacions del municipi. Només queda pendent fer-ho al centre de la població.Es dona la circumstància que ara el PSC governa amb el suport del grup municipal de Convergència i Unió, format per un regidor del PDECat i una que el 2015 estava vinculada a Unió.

