Els trens de Rodalies i FGC del Vallès circulen com a dia festiu

Els trens de Rodalies i de la línia del Vallès de FGC circulen aquest dilluns com si es tractés d'un dia festiu. La decisió s'adapta al calendari de la ciutat de Barcelona, que celebra la festivitat de la Segona Pasqua, igual que moltes localitats de l'àrea metropolitana i d'altres punts del país.

ATENCIÓ: horaris per als dies 20 i 21 de maig.



Línia Barcelona-Vallès: avui diumenge, 20 de maig, els trens circularan amb horari de dissabte. Demà dilluns, 21 de maig, els trens circularan amb l'horari de festa local de Barcelona. — FGC (@FGC) 20 de maig de 2018

D'aquesta manera, el servei de Rodalies de Catalunya funcionarà adaptat a l'horari festiu per a les línies R1, R2, R3, R4, R7 i R8. En canvi, les línies R11, R12, R13, R14, R15, R16 de Serveis Regionals, RG1, Rodalia de Girona i RT1 i RT2 Rodalia de Tarragona, funcionaran com un dia feiner.En el cas de FGC també circularan com a festiu les línies del Vallès (Barcelona fins a Sant Cugat, Rubí, Sabadell i Terrassa) però com a laborable les del Baix Llobregat, Anoia i el Bages.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)