​Lluís Puig demana empara a la UE davant del bloqueig del govern espanyol

El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha demanat aquest diumenge empara a la Unió Europea davant la decisió del govern espanyol de mantenir l'article 155 a Catalunya i de no publicar el decret de nomenaments del Govern.Puig ha compartit a través de Twitter la carta que ha enviat a Frans Timmermans, el vicepresident primer de la Comissió Europea, en la qual explica que l'escriu "un cop constatat el risc de vulneració" dels seus "drets polítics" perquè el govern espanyol ha anunciat que no permetrà que se'l restitueixi com a titular de Cultura. Puig apel·la als "valors fundacionals de la Unió Europea i a la Declaració Fonamental dels Drets Humans" per demanar empara contra "actes fonamentals que violin els drets fonamentals reconeguts per la constitució i la llei".Puig assegura a Timmermans que s'hi dirigeix "com a ciutadà" per "defugir de manera conscient una comunicació de caràcter jurídic" i defensa que aquesta qüestió és "d'ordre humanitari". A la carta indica que ha exercit "amb fidelitat al poble de Catalunya les atribucions pròpies" del seu càrrec com a Conseller de Cultura i explica que ha estat proposat novament per formar part del Govern, que ara lidera Quim Torra. No obstant això, ha denunciat que veu "amenaçats" els seus drets polítics reconeguts a l'article 23.2 de la Constitució i "trucada" la seva voluntat de "servir la ciutadania de Catalunya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)