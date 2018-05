Miquel Pueyo fa el pas i es presenta per ser el candidat d'ERC a l'alcaldia de Lleida

Sempre he estat l'autor dels meus tuits i crec que no he deixat cadàvers a l'armari.💀💀💀Desitjo continuar així però,a partir del 23 de maig,si veieu la marca *** és que el tuit l'ha penjat una de les persones que m'ajudaran,en els propers mesos.Salut a tothom. — Miquel Pueyo (@Miquel_Pueyo) 20 de mayo de 2018

Miquel Pueyo vol ser alcalde de Lleida. Per aquest motiu es presentarà a les primàries que ERC farà el proper dimecres per escollir el cap de cartell de cara a les eleccions municipals del 2019. Fonts de la direcció del partit han confirmat a aquest diari que la candidatura de Pueyo s'ha posat en marxa, alhora que han admès que s'espera que la militància li doni suport.El filòleg i exdiputat al Parlament ha decidit fer el pas després d'un procés de "reflexió" en les darreres setmanes. Pueyo era l'aposta de la formació republicana per a la capital del Segrià i la seva irrupció com a candidat ha tret del focus polític l'actual portaveu d'ERC a la Paeria, Carles Vega, que no es presentarà a les eleccions del partit. Vega va indicar a inicis d'any que estava a disposició del partit per presentar-se als comicis després de fer-ho al 2015, on va aconseguir que ERC retornés a la Paeria amb tres regidors.Pueyo ha publicat un missatge al seu Twitter aquest diumenge en el que assegura que a partir del dimecres 23 de maig els seus tuits poden ser fet per persones "que m'ajudaran en els propers mesos". El virtual candidat apunta que sempre ha estat l'autor dels seus tuits i que no ha deixat "cadàvers a l'armari".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)