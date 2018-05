VÍDEO Les llàgrimes de Marta Sánchez en un acte de Ciutadans després de cantar l'himne espanyol

La cantant Marta Sánchez es va convertir, el passat mes de febrer, en un fenomen, després que es viralitzés la seva interpretació de l'himne espanyol a l'acabar un concert al Teatre la Zarzuela de Madrid. Avui ha tornat a cantar-lo en públic, en l'acte de la presentació de la plataforma Espanya Ciutadana, que ha impulsat Cs.Sánchez ha llegit un escrit, entre llàgrimes, en el qual ha confessat que "mai abans en 34 anys de carrera, tant gent m'havia donat les gràcies per una de les meves interpretacions". L'artista ha dit que se sent "orgullosa" per haver cantat "des del respecte i l'orgull". Ha acabat el seu speech que si la "música no té lletra, cadascú té la llibertat" de posar-hi la seva.

