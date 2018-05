El Barça ret el millor homenatge a Iniesta sumant l'última victòria de la lliga (1-0)

Que gol foi esse do Philippe Coutinho 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/sgrPAE32F5 — O Time do Povo! (@OTimedoPovoCEC) 20 de maig de 2018

Passadís de la Reial Societat i una grada del Camp Nou tenyida de blaugrana amb vàries taques grogues localitzades, que eren dos números vuit als dos gols (fent el joc amb la simulació del símbol del infinit) i les paraules "Infinit Iniesta". Amb aquesta escenificació ha trepitjat la gespa Andrés Iniesta, que ha encapçalat la sortida de l'onze blaugrana com a capità. Totes les mirades s'han dipositat sobre ell i gairebé tots els aplaudiments.Cada pilota conduïda per Iniesta i, com més a prop de la porteria de Moyà, més intensos han estat els crits. Però el primer xisclet ha arribat per un cop de cap de Rakitic, que ha marxat fora per molt poc. L'opció més perillosa de la primera part, que s'ha produït els 25 minuts. Un primer període amb domini català que ha trepitjat territori basc, tot i que en els últims minuts la Reial Societat ha intimidat molt més sobre la porteria de Ter Stegen.A la tornada de vestuaris, Coutinho ha alterat una mica guió, quan s'havien jugat 11 minuts. El brasiler ha agafat la pilota, a la zona de tres quarts de camp, i s'ha dirigit cap a la porteria rival. Sobre la frontal de l'àrea, i tot i l'oposició de dos jugadors, ha disparat un xut potent que, després de tocar al pal, s'ha colat al fons de la xarxa.Deu minuts després, ha entrat al camp Messi i això ha posat una altra marxa al partit. Però el futbol s'ha aturat a deu minuts pel final, quan s'ha produït el canvi d'Iniesta per Paco Alcácer. El de Fuentealbilla ha rebut una enorme ovació dels jugadors i de la grada, un intens aplaudiment que ha emocionat el capità blaugrana.Fins al xiulet final, el Camp Nou han ressonat els càntics Andrés Iniesta. Només interromputs per les oportunitats del Barça sobre la porteria de Moyá i l'entrada de Xabi Prieto, de la Reial Societat, que també s'acomiada del seu club. Així, el FC Barcelona ha tancat la lliga 2017-2018 amb 93 punts i 99 gols, a un del centenar. També a una diana dels 6.000 a la competició. Aquesta última haurà d'esperar a la propera temporada, però ja sense Iniesta.

