El trafegut viatge de 400 ovelles per passar l'estiu

El pas de les ovelles pel centre del municipi del Vallès Oriental Foto: Ajuntament de La Garriga

Les ovelles amuntegant-se pels carrers urbans Foto: Ajuntament de La Garriga

Unes 400 ovelles del ramat de Can Nualart ha desfilat pels carrers del centre de La Garriga aquest diumenge. Un salt a la història d'aquest municipi que ha volgut recuperar, per unes hores, el camí tradicional d'aquest animals. Ha estat el pas de la transhumància i que ha aplegat força gent al carrer per seguir-la.Ha estat un tram de nou quilòmetres que ha enfilat en direcció a les planes de Sant Miquel, a prop de Puiggraciós, on s'hi estaran tres mesos. Veïns i curiosos han acompanyat el bestiar en aquesta passejada.La invasió d'ovelles ha estat l'activitat més dinàmica la primera edició de la campanya Arrela’t, que ha impulsat l'Associació Agrària de La Garriga. La iniciativa, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, ha volgut donar a conèixer l’entorn agrícola del municipi. I, en especial, apropar-lo als més joves que viuen en un ambient més urbà.

