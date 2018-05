Vist per sentència el judici contra l'alcaldessa de Berga per no retirar l'estelada

La Plataforma pels drets democràtics i polítics de Berga, que s'ha constituït tot just aquesta setmana amb el suport d'una cinquantena d'entitats, tant de la capital del Berguedà com d'altres punts de la comarca i del país, ha convocat una concentració de suport a Venturós aquest dilluns a les 10 del matí davant de l'edifici judicial de Manresa. També hi haurà una mobilització a favor de la batllessa berguedana a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament de la ciutat de Berga. L'alcaldessa berguedana, l'advocat de la qual és l'exdiputat de la CUP Benet Salellas, no revelarà fins al moment de la vista oral si respondrà les qüestions de totes les parts o, fins i tot, si declararà. Tanmateix, el que està clar és que Montse Venturós seguirà una estratègia notòriament diferent a la que va mantenir durant la fase d'instrucció en què no va personar-se en fins a dues ocasions als jutjats d'instrucció de Berga i va acabar sent detinguda i posada a disposició judicial el 4 de novembre de 2016. "No totes les estratègies serveixen per a tots els moments", ha defensat Venturós al respecte.La Plataforma pels drets democràtics i polítics de Berga, que s'ha constituït tot just aquesta setmana amb el suport d'una cinquantena d'entitats, tant de la capital del Berguedà com d'altres punts de la comarca i del país, ha convocat una concentració de suport a Venturós aquest dilluns a les 10 del matí davant de l'edifici judicial de Manresa. També hi haurà una mobilització a favor de la batllessa berguedana a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament de la ciutat de Berga.



Montse Venturós, abans d'entrar al judici. Foto: Pilar Màrquez "La independència la conquerirem demostrant que la legitimitat de les urnes vol ser silenciada per una legalitat que ja només accepta una minoria, i per tant, jo, com a alcaldessa em dec al poble, i això és el que faré, respectar la decisió del poble". Amb aquestes paraules va expressar-se Montse Venturós el 2016 quan estava sent investigada per no haver retirat l'estelada del balcó en la fase d'instrucció. Venturós va plantar el jutge el 5 d'abril i el 17 d'octubre de 2016. Quan va ser posada a disposició judicial el 4 de novembre d'aquell any va defensar davant del magistrat la decisió de no retirar la bandera estelada del consistori perquè "en aquest cas l'Ajuntament tenia un mandat claríssim que era mantenir l'estelada al balcó de l'edifici consistorial" . Venturós va assegurar en sortir de la seu judicial que continuaria treballant "per aconseguir els objectius polítics, l'alliberament nacional i social dels Països Catalans sencers".

