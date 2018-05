La Wikimedia Hackathontanca tanca amb 84 nous projectes

La cita tècnica sobre la Viquipèdia més important del món, que aquest cap de setmana ha celebrat la primera edició al sud d’Europa a l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha tancat amb 84 nous projectes sobre llengua, dades i intel·ligència artificial.Es tracta de la Wikimedia Hackathon, que ha aplegat uns 300 assistents de 48 països. Entre algunes de les idees que s’han formulat hi ha la creació d’un teclat virtual per la llegua que es parla a Benín i un prototip per poder traduir articles des del mòbil.La majoria de propostes serviran per fomentar la diversitat lingüística, millorar la bases de dades Wikidata i progressar en l’automatització de la lluita contra el vandalisme. La propera trobada, que organitza Amical Wikimedia, serà a Praga el 2019.

