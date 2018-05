De l'antinacionalisme a l'«Espanya ciutadana»: la iniciativa de Rivera per recuperar «l'orgull de ser espanyol»

🇪🇸 Hoy presentamos España Ciudadana, plataforma que será un espacio abierto de libertad para hablar sin complejos de lo que nos une a los españoles ¡Síguenos!



👉🏼 https://t.co/pfHldhWWGu

👉🏼 FB: EspanaCiudadana

👉🏼 Tw: @ESPCiudadana pic.twitter.com/THVxsWdvWi — España Ciudadana (@ESPCiudadana) 20 de maig de 2018

🇪🇸 @Albert_Rivera "Recorriendo España yo no veo trabajadores o empresarios; veo españoles; no veo a jóvenes o mayores, veo españoles ¡Ya está aquí la #EspañaCiudadana! ¡Únete!" pic.twitter.com/8zo5KCGS9V — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 20 de maig de 2018

"Som andalusos i catalans. Som madrilenys i valencians. Som bascos i murcians" i així fins a repassar tots els gentilicis de l'Estat. Aquest és l'inici del manifest de la plataforma civil, España Ciutadana, que aquest diumenge s'ha presentat al Palau de Congressos de Madrid. "Un espai obert de llibertat per parlar sense complexos d'allò que ens uneix als espanyols", ha resat la primera piulada d'aquest iniciativa, que té l'empremta del líder taronja, Albert Rivera.Precisament, Rivera ha explicat, davant un auditori ple, que l'objectiu és "tornar-nos a sentir orgullosos de ser espanyols i anem a recuperar la dignitat que mai hauríem d'haver perdut. En definitiva, recuperar les ganes de veure una Espanya de ciutadans lliures i iguals".El polític català ha assenyalat que fem "virtut del defecte", en referència aquells que "han intentat trencar Espanya i han aconseguit unir-la", com ha subratllat, i "tenim una gran oportunitat: sentim-nos orgullosos del que ens uneix". Rivera ha continuat el seu discurs, "no hem de tornar a demanar perdó pel nostre passat".L'acte, a més de Rivera, ha tingut com a gran atractiu, la interpretació en directe de l'himne d'Espanya, que tant viral va fer fa uns mesos, la cantant Marta Sànchez. Un altre dels que ha aparegut, però de forma virtual, ha estat l'exprimer ministre francès, Manuel Valls.

