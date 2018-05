​La Intersindical-CSC es reunirà amb agents polítics i socials per respondre davant el 155

La Intersindical-CSC ha anunciat aquest diumenge que es reunirà aquesta setmana amb agents polítics i socials sobiranistes per analitzar les possibles respostes davant la prolongació de l'aplicació de l'article 155 , que consideren un "nou atac a la democràcia perpetrat pel Govern espanyol".En un comunicat, ha cridat "tots els actors democràtics de Catalunya" a consensuar una resposta davant l'anunci del govern espanyol i ha explicat que proposaran diverses accions que poden fer-se des dels centres de treball de les administracions públiques.El sindicat independentista ha assegurat que vol celebrar aquestes reunions en els pròxims dies per formar una resposta "consensuada i contundent", ja que qualifica l'allargament del 155 com una vulneració dels drets laborals, socials, polítics i civils.

