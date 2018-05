Dirigents d'ERC juguen un partit per reivindicar la llibertat de Junqueras i els presos

Partit Solidari Gols per l'Oriol Foto: Gerard Fageda

Pere Aragonès en un moment del partit solidari Gols per l'Oriol Foto: Gerard Fageda

"El camp s'ha emplenat com quan es juga un derbi o un partit molt important", expliquen astorats els més assidus al camp de futbol de La Guàrdia de Sant Vicenç dels Horts. Tampoc s'esperaven tot l'estol de càmeres i micròfons que avui s'han arribat al municipal amb motiu del partit de futbol solidari Gols per l'Oriol.I no imaginaven tal cobertura mediàtica els 11 futbolistes -acostumats a ser gravats en faristols i no en camps de futbol- que s'han vestit de groc amb el dorsal 1-O a l'esquena, que feia referència al referèndum de l'u d'octubre. Primeres espases d'ERC- com els diputats Gabriel Rufián, Sergi Sabrià i Gerard Gómez, o el vicepresident de la Generalitat Pere Aragonès- han disputat un matx de futbol en homenatge al president de la formació, Oriol Junqueras, que està en presó preventiva a Estremera.Els primers minuts de partit, jugadors i aficionats han començat molt entregats a la causa. Uns aplaudien qualsevol mostra mínima de qualitat i els altres corrien fins i tot per les pilotes a les que no arribarien. Un cop el públic ha normalitzat l'anòmala situació -polítics jugant un partit de futbol- han dedicat l'atenció en la resta de minuts a cridar consignes en favor de la llibertat de Junqueras i dels presos polítics.A mesura que passava el temps, les cames començaven a pesar i els canvis a freqüentar. El primer quart d'hora ha estat el més emocionant. Amb una filosofia de joc massa romàntica i puritana -fins i tot el porter volia sortir jugant- els dos equips han posat en perill el camí cap a la victòria. S'ha arribat a la mitja part amb un resultat de 3-1 a favor dels amics de Castellvell del Camp i Reus, i amb uns onzes inicials ben diferents als del principi. Els qui han continuat fins ben entrat el segon temps amb posicions de responsabilitat han estat Rufián (mitja punta) i Sabrià (pivot organitzador).En un intent de posar ordre en el partit, ha sortit al terreny de joc el vicepresident i conseller d'Economia i d'Hisenda, Pere Aragonès, que ha fet la seva primera aparició en públic després del nomenament vestit de futbolista. Ha estat substituït amb el que ja seria el resultat definitiu (4-2), que significaria la derrota de l'equip format pels polítics d'ERC.El poble on va governar Junqueras li ha retut homenatge. Persones d'afinitats polítiques i culturals ben diferents, com ara Joan Josep Nuet, d'EUiA, o regidors dels grups municipals del consistori, han acudit al camp municipal a donar suport al seu exalcalde, que fa 199 dies que només pot jugar a futbol al pati de la presó d'Estremera.

