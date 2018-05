VÍDEOS I FOTOS Mostres de patriotisme espanyol en l'exhibició aèria de l'exèrcit a Tarragona

La Patrulla Àguila tenyeix el cel de Tarragona amb la bandera espanyolahttps://t.co/6Aw5RjODZQ pic.twitter.com/MLdqqLkgKZ — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de mayo de 2018

Els paracaigudistes de l'exèrcit espanyol mostren les seves habilitats a Tarragona https://t.co/6Aw5RjODZQ pic.twitter.com/KB1OoprITi — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de mayo de 2018

Exhibició de la Unitat de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol a Tarragona https://t.co/SHtFvrCN1F pic.twitter.com/EGxQj1JG6I — NacióTarragona (@naciotarragona) 20 de mayo de 2018

Concentració antimilitarista a Tarragona per l'exhibició aèria Foto: Jonathan Oca

Exhibició aèria de la Patrulla Àguila i la Unitat de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol a Tarragona, Foto: Jonathan Oca



El cel tarragoní ha acollit una exhibició aèria de la Patrulla Àguila i de la Unitat de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol. Aquest diumenge, els militars han ofert el regal de l'exèrcit als Jocs Mediterranis i alhora han portat la "marca Espanya" a la ciutat.Durant poc més de 30 minuts, les dues unitats especialitzades han realitzat acrobàcies gairebé impossibles davant l'atenta mirada de centenars de persones escampades entre el Balcó del Mediterrani, la platja del Miracle, el passeig marítim, el Fortí de la Reina i el Port Esportiu. n la presentació de l'exhibició, el subdelegat de Defensa, Joaquín Ballesteros, va destacar que l'objectiu era "transmetre la cultura de defensa a la societat que servim" i que la Patrulla Àguila porta la "marca Espanya" arreu del món. En la mateixa roda de premsa, el regidor de Mobilitat i Domini Públic a l'Ajuntament de Tarragona, va afirmar que "és un orgull i un honor" per la ciutat comptar amb l'exhibició d'aquestes unitats de l'exèrcit espanyol i va defensar que aquests actes, com el concert de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'exèrcit espanyol, "és cultura".Aquest diumenge, a diferència de dimarts, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros no hi ha assistit. Qui sí que hi ha anat ha sigut el regidor comissionat dels Jocs Mediterranis, qui ha afirmat que aquesta exhibició de l'exèrcit no forma part del programa cultural de l'esdeveniment esportiu.Desenes de banderes espanyoles, a favor de la Guàrdia Civil i de Tabarnia han onejat aquest diumenge amb motiu d'aquesta actuació de l'exèrcit espanyol. Segons Villamayor, l'acte s'ha polititzat és a causa de la polèmica que s'ha generat per part d'alguns col·lectius i considera que ha sigut un "acte de reacció".Un gran dispositiu policial ha custodiat l'única concentració contrària a l'exhibició aèria, convocada per la Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau. Unes 25 persones han mostrat una pancarta sota el lema "Cap exèrcit defensa la pau". Aquest col·lectiu, també va protagonitzar la protesta davant el teatre Metropol, dimarts passat.Per altra banda, aquest matí la brigada de l'Ajuntament ha esborrat del passeig marítim unes pintades a favor de la República poc abans de l'exhibició aèria. A continuació, una galeria d'imatges de l'exhibició aèria:

