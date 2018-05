El fals rumor sobre una nova banda que manté els Mossos en alerta

"Alerta a tota la ciutadania", una frase acompanyada de l'escut estampat dels Mossos d'Esquadra sobre el paper. Aquest és el títol d'un rumor que circula per les xarxes i que la policia catalana ha demanat "trencar la cadena". En l'avís s'informa que hi ha una banda actuant i que es fan passar per "promotors de Manitas Limpias".El seu modus operandi, segons aquest text, és posar gel desinfectant sobre les mans i que s'olorin. És aquí on salta l'alarma, perquè "és una droga que fa dormir durant hores" i que quan la víctima es refà "t'ho han tret tot. Fins i tot els òrgans", apunta.Per això es reclama fer difusió per la "perillositat" del cas. Els Mossos, en una piulada, han afirmat que és un "rumor que torna periòdicament" i han recordat que "només confiar en les fonts oficials". A més, ha reclamat "no viralitzar i trencar la cadena".

