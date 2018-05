JxCat lamenta que PP, PSOE i Cs hagin iniciat una «cursa per veure qui és més ultra»

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha lamentat que el Govern espanyol hagi decidit mantenir el 155 i que PP, Ciutadans i PSOE, que "haurien d'avalar la democràcia", estiguin participant en una "cursa per veure qui és més ultra". Segons Pujol, malgrat la voluntat de "diàleg" del nou president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha apostat per "la repressió". El portaveu de JxCat, que ha assegurat que la notícia no els ha agafat "per sorpresa", ha reiterat el compromís de JxCAT amb "el poble de Catalunya" i les "decisions del Parlament" pel que ha fet una crida a la "dignitat, la democràcia i a la llibertat".Pujol, en declaracions davant dels mitjans de comunicació a Folgueroles, ha lamentat que no es respectin "la voluntat del poble de Catalunya" i que "aquells que només tenen quatre diputats –referint-se al PPC- ens la tornin a fer i molt grossa". Per aquesta raó a fet una crida al Govern espanyol a "recapacitar". "El diàleg és donar la mà i respectar la voluntat i la legitimitat de Torra per fer el seu Govern", ha afegit.Pujol ha fet una crida al PSC a "recapacitar" i a no deixar "orfes" als ciutadans "que tenen dret a viure en un estat democràtic". A Ciutadans els hi ha demanat que deixin de liderar "aquesta cursa ultra" i d'empentar en una sola direcció. "Ens mereixem viure en un marc amb valors democràtics que se'ns respecti", ha afegit.

