Descobreixen al Vallès Oriental una necròpolis del segle XI

Unes excavacions que s'estan fent a Montornès han permès descobrir una necròpolis que tot sembla indicar que serà del segle XI. Segons avança SomMontornès , les obres al costat de l'església han tret a la llum 25 unitats funeràries en un espai d’aproximadament 16 metres quadrats. Només s'ha pogut conservar sencer un dels individus per les obres que s'han fet a la zona durant tot el segle XX.El tècnic de patrimoni històric de Montornès i director de les excavacions, Ferran Díaz, ha explicat que l'alta densitat d'enterraments en aquest punt podria indicar que hi vivia una comunitat força gran "o bé que molta gent va morir de cop a causa d’alguna epidèmia, per exemple”. Díaz també ha destacat que s’han trobat tres tombes antropomorfes excavades directament a la roca, “un tipus d’enterraments que no és gaire habitual i que oscil·la entre els segles IX i XI” ha comentat.Durant l’excavació també s’han trobat restes ceràmiques d'èpoques anteriors i que confirmarien que els romans van passar per aquesta zona.Amb les restes òssies localitzades es fa un estudi antropològic per saber-ne més detalls, per exemple com eren físicament, a què es dedicaven o si havien patit malalties.

