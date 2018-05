El PSOE s'obre ara a intervenir TV3

Pedro Sánchez, en una imatge d'arxiu. Foto: EP

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha obert la porta a intervenir els mitjans públics catalans. Sánchez, en una entrevista a La Razón , ho ha justificat, perquè "clarament estan treballant en la subversió de l'ordre constitucional". Precisament, els socialistes van donar suport a l'aplicació de l'article 155 però van presentar l'esmena de no actuar sobre TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN.El líder socialista, però, ha senyalat que ara és "diferent", ja que l'aplicació del 155 tenia com a finalitat convocar unes eleccions i "no tenia sentit" intervenir cap de les "àrees" de la Generalitat. Si es manté la via unilateral, "ens haurem de preguntar què és el que volem amb aquest 155 i veure quins instruments apliquem per aconseguir l'objectiu".Sánchez ha apuntat també cap a l'Educació com un dels àmbits que s'haurà de plantejar intervenir, "polítiques que tinguin a veure més amb les polítiques sectorials com l'Educació". Tot i així, ha afirmat, "ja es veurà".

